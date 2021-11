Tedx approda a Jesolo, idee per la città del futuro

L’amministrazione comunale ha annunciato i primi dettagli dell’evento che si svolgerà la prossima primavera. Il primo appuntamento jesolano sarà dedicato al tema “Territorio e territori, nuovi parametri di competitività per la città del futuro”

9.11.2021 – Jesolo come fucina di idee per lo sviluppo del territorio. L’amministrazione comunale ha annunciato questa mattina l’arrivo di TEDx a Jesolo, una grande occasione di dibattito per sollevare temi cruciali relativi al futuro dei luoghi e delle persone. I vertici statunitensi di TED Conferences, la società senza scopo di lucro e apartitica che detiene la licenza, hanno approvato la candidatura della Città di Jesolo, mettendo così in moto la macchina organizzativa e consentendo di aprire ufficialmente le candidature per i relatori.

Il primo TEDxJesolo sarà intitolato “Territorio e territori, nuovi parametri di competitività per la città del futuro”. L’obiettivo è quello di portare alla luce e indagare gli asset che risulteranno strategici nello sviluppo della città, intesa nel senso stretto di Jesolo ma anche nel senso più ampio di luogo fisico in cui le persone conducono la propria vita, e più in generale dei territori. Definire questi nuovi parametri risulta determinante per guidare l’azione amministrativa e politica ma anche imprenditoriale, tanto più alla luce della “nuova normalità” andata a definirsi con la pandemia e l’emergenza sanitaria. Sono nati nuovi bisogni, nuove domande, nuove abitudini e al contempo sono spariti, o si sono modificati profondamente, luoghi, attività e modalità di relazionarsi sia in ambito pubblico che in quello privato.

TEDxJesolo si terrà nella primavera 2022 e una delle possibili ssedi potrebbe proprio essere il nuovo museo civico. Due le possibilità di svolgimento: la prima prevede interventi nel corso di mezza giornata per un totale di 8 speaker, la seconda durante l’intera giornata coinvolgendo 14 relatori. Un grande evento nella cui organizzazione giocheranno un ruolo chiave i volontari iscritti, che per l’edizione di Jesolo sono al momento già 34. Un numero che rende già l’idea del crescente entusiasmo che TEDx sta generando a Jesolo.

“Sono molto orgoglioso di essere riuscito a coinvolgere Andrea Vidotti e, con lui, a vedere approvata la candidatura di Jesolo per ospitare TEDx – dichiara l’assessore alla Cultura della Città di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni -. Stiamo mettendo a punto gli aspetti più importanti dell’evento e definendo i dettagli con l’obiettivo di offrire a tutti un conferenza di grande spessore, in grado di stimolare il dibattito sul futuro della città in senso ampio. Che la discussione su un tema così importante come la possibilità di definire i nuovi criteri di sviluppo di un territorio si tenga a Jesolo, è molto significativo, sia in quanto consente alla città di godere di una visibilità internazionale per temi di natura culturale, sia perché stimola le menti a pensare e ri-pensare il nostro futuro per i prossimi 30 anni”.