Ulss 3, per le donne vaccinate contro il virus del Papilloma Umano (HPV) prima dei 15 anni, chiamata per lo screening della cervice uterina a 30 anni

16.11.2021 – La prevenzione dei tumori della cervice uterina sta cambiando grazie alla diffusione di strumenti di consolidata efficacia, quali il vaccino contro l’HPV (Virus del Papilloma Umano) e lo screening per il tumore della cervice uterina.

La vaccinazione contro l’HPV, è stata introdotta nel Veneto nel 2008, invitando le ragazze nate nel 1996 al compimento dei dodici anni. Lo screening cervicale, avviato progressivamente nel Veneto a partire dal 1996, prevedeva, fino ad oggi, la prima chiamata a 25 anni.

La ricerca scientifica ha dimostrato che le donne vaccinate contro l’HPV prima di aver compiuto 15 anni hanno un bassissimo rischio di sviluppare, prima dei 30 anni, lesioni pretumorali del collo dell’utero.

Alla luce di quanto descritto, e in linea con le indicazioni contenute nel Piano nazionale della Prevenzione 2025, è stato possibile sviluppare, a livello regionale, la raccomandazione ministeriale che prevede di invitare a 30 anni le donne vaccinate contro l’HPV prima dei 15 anni, per lo screening per la cervice uterina.

A tal fine, mediante le anagrafi vaccinali, è stato verificato lo stato vaccinale per HPV delle donne venticinquenni, per strutturare percorsi di screening differenziati. E’ importante ricordare che per avere un’elevata protezione dal tumore è importante partecipare allo screening a partire dai 30 anni, rispondendo all’invito di fare il test HPV.