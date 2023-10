Pubblicato il 17 Ottobre, 2023

Per questa settimana le previsioni meteo avevano annunciato un netto peggioramento in quasi tutta Italia e il maltempo che ha colpito il nostro Paese si allargherà nelle prossime ore.

Come era già stato previsto, il ciclone Medusa ha spazzato via la lunghissima estate 2023 e nella giornata di oggi 17 ottobre sono attesi temporali e un abbassamento delle temperature. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su alcune regioni, concentrate in particolare al Centro Sud.

Secondo quanto riportato dal bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico sulla Calabria, allerta meteo per rischio temporali su Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e allerta meteo per rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla: la situazione in Italia

Secondo le previsioni meteo di oggi 17 ottobre, è in arrivo il ciclone Medusa sull’Italia che chiuderà definitivamente l’estate e aprirà le porte all’autunno.

Previste piogge forti soprattutto al Sud, in particolare su Campania, Puglia e Basilicata, ma è atteso qualche rovescio pomeridiano anche al Nord, precisamente su Lombardia ed Emilia-Romagna, e anche al Nordovest.

Previsti rovesci, anche se di minori entità, anche al Centro e precisamente su Marche, Umbria e Lazio. In generale le temperature caleranno in tutte le regioni italiane e la situazione non dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, anzi, nella giornata di mercoledì 18 ottobre sono previsti ulteriori peggioramenti delle condizioni meteo che raggiungeranno il loro culmine nel weekend.