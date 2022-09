Alluvione Marche, anche un bambino di 8 anni tra le persone disperse

Pubblicato il 17 Settembre, 2022

Dopo la tragica alluvione che ha colpito le Marche nella notte tra giovedì e venerdì si continua a scavare nel fango e tra le macerie per provare a salvare altre vite umane. Il bilancio è pesante, almeno 10 le vittime accertate, e potrebbe aggravarsi ulteriormente poiché ci sono ancora dei dispersi: due a Barbara e uno a Fabriano. Tra di loro c’è anche Mattia, bimbo di 8 anni strappato dalle braccia della madre travolto dall’alluvione.

Alluvione Marche, bilancio pesante: un anziano di 80 anni l’ultima vittima

La Prefettura di Ancora, che purtroppo continua ad aggiornare il tragico bollettino delle persone decedute, ha fatto sapere che al momento sono 10 le vittime accertate.

La decima vittima è un 80enne di Rosora, in provincia di Ancona, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel fiume Esino, vicino ad un ponte in località Angeli di Rosora. Probabilmente l’uomo, sorpreso dall’alluvione, è scivolato nel fiume da dove non è riuscito ad uscire.

Vigili del fuoco provenienti da ogni angolo d’Italia

Nel frattempo sono sopraggiunti vigili del fuoco da altre zone d’Italia, come Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo e Lombardia, insieme alla protezione civile, soccorritori e volontari per dare assistenza agli sfollati, almeno 150, costretti ad abbandonare le loro case inagibili.

Almeno 250 vigili del fuoco hanno lavorato, anche di notte, per liberare le arcate di un ponte della ferrovia ostruite da grossi tronchi d’albero abbattuti dalla violenza della tempesta che bloccavano il deflusso del fiume Misa.

Alle 2:20 è stata riaperta anche la linea ferroviaria che era stata chiusa e al momento si contano 400 operazioni di soccorso concluse ad Ancona e altre 300 a Pesaro.

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le Marche, stanziando 5 milioni di euro.