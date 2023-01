Alta velocità: gli ex parlamentari hanno fatto incetta di carnet di biglietti gratis

Pubblicato il 26 Gennaio, 2023

Scovata la lista degli ex parlamentari che a fine legislatura si sono accaparrati carnet di biglietti per viaggiare gratis su Frecciarossa e Italo.

Sono 38 gli ex parlamentari che sul finire della scorsa legislatura, tra luglio e ottobre, hanno fatto la corsa per accaparrarsi, attraverso l’agenzia di viaggi convenzionata della Camera Carlson Wagonlit, carnet di biglietti omaggio per l’Alta velocità.

La curiosità, pubblicata da Il Foglio, è che trenta su 38 dei beneficiari sono deputati eletti con il Movimento 5 Stelle, cioè la forza politica che più di tutte si è schierata contro la Casta e i suoi privilegi, così come i biglietti omaggio per viaggiare sui treni, per esempio.

In soli tre mesi, spiega il quotidiano, la spesa complessiva è stata pari a 82.520 euro, di cui 50.740 solo ad ottobre. Segno evidente di una accelerazione ad ottenere i carnet (da 10 a 15 biglietti ciascuno) per scorrazzare da Nord a Sud senza scucire un centesimo.

C’è chi si è fatta procurare carnet per oltre 11 mila euro, chi si è accontentato di biglietti per 1.345 e chi si è attestato su un controvalore di 3.276.

Il Foglio ha scovato la lista dei beneficiari e ne conosce, quindi, nome e cognome. Ma preferisce non renderli noti, soffermandosi piuttosto sulla provenienza politica, scoprendo che la netta maggioranza ha una matrice comune anche se poi le strade di molti si sono divise.

Perché se 10 sono rimasti nel gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle fino alla fine della legislatura (ma non sono stati ricandidati per il vincolo del secondo mandato), altrettanti provengono da Insieme per il futuro, cioè la formazione politica creata ad hoc da Luigi Di Maio dopo la scissione.

E altri 10 erano nel gruppo Misto, ma pure loro nel 2018 furono eletti sotto le 5 Stelle.

E a chiudere l’elenco, ci sono quattro renziani, due leghisti, un parlamentare di Fratelli d’Italia e uno del Pd.

Di fronte alla crescita esponenziale della richiesta di carnet, gli uffici della Camera hanno chiamato uno per uno i destinatari, ricordando loro che il beneficio di viaggiare gratis vale solo finché si è in carica.

Alcuni hanno restituito i biglietti, altri secondo il quotidiano continuano tranquillamente ad usarli anche oggi.

Perché hanno una validità fino a sei mesi e per utilizzarli basta fornire il codice, non è necessario esibire il tesserino.