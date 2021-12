Continuano a crescere a dismisura le auto bruciate nel Salento. Dopo l’episodio del raid incendiario alla vettura di una macellaia salentina, avvenuto lo scorso fine settimana, ancora fiamme ad un veicolo. In questo caso, però, non c’è ancora certezza sulla natura del gesto. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 della notte, in via Antonio Vernaleone, nell’estrema periferia di Galatina. L’auto presa di mira dalle fiamme è una Chevrolet che era parcheggiata per strada. Il mezzo è andato completamente distrutto e nemmeno il pronto intervento dei vigili del fuoco ha impedito questo.

Auto bruciate nel Salento, niente filmati

Il mistero delle auto bruciate nel Salento si infittisce. Questa volta ad essere colpita è stata l’auto di una donna di mezza età di Galatina, ma l’auto risulta in uso anche ad un uomo di Taranto. Oltre ai caschi rossi che sono intervenuti sul posto per domare il rogo, c’è stato anche l’intervento degli agenti del Commissariato di Galatina che hanno svolto i rilievi del caso ed hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio e capirne la matrice. Non è ancora chiaro infatti se si tratti di un gesto doloso o di un incendio divampato per cause di forza maggiore. Le indagini, purtroppo, non potranno essere supportate da alcun filmato poiché la strada, dove è avvenuto il rogo, è priva di telecamere di videosorveglianza