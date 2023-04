Balenciaga lancia le ballerine da uomo Leopold da 750 euro

Pubblicato il 15 Aprile, 2023

Dopo la busta per la spazzatura da 1.800 euro, arriva un’altra nuova trovata di Balenciaga che fa discutere, ma come al solito andrà anche a ruba. Il marchio di moda di lusso, infatti, lancia le Leopold. Si tratta di scarpe, esattamente ballerine da uomo, che lo stesso Balenciaga ha ultimamente portato e mostrato in passerella. Prezzo di listino? Solo (ovviamente si fa per dire) 750 euro. Il numero più piccolo è il 39. Le calzature femminili per antonomasia più odiate dagli uomini, quindi, ora esistono anche al maschile.

Balenciaga lancia le ballerine da uomo, ecco le caratteristiche

Ma che caratteristiche hanno nel dettaglio le Leopold? L’ultima invenzione di Balenciaga propone la punta arrotondata e il classico fiocco. I modelli della sfilata primavera-estate 2023 le hanno indossate nel fango sotto i pantaloni cargo, contrasto degno di Demna Gvasalia. Le ballerine Leopold sono prodotte in un atelier in Toscana e proposte in tre varianti di colore: nero, blu turchese e beige. Con il tempo Balenciaga ci ha abituati a tutto: dalla borsa indossata indifferentemente da tutti i generi, ai volant delle camicie di Alessandro Michele per Gucci, dalla gonna da uomo sfoggiata ormai su red carpet e sulle copertine delle riviste, alla busta della spazzatura da 1.800 euro. Forse, però, le ballerine da uomo non ce le aspettavamo. Eppure, a quanto pare, vanno già a ruba.