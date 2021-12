Catania e via Crociferi, l’area pedonale riservata ai…veicoli: “Riprendiamoci la nostra città”

Via Crociferi, dichiarata Patrimonio Unesco, gioiello di Catania e mondiale, qualcosa di unico e prezioso che assurge a simbolo, però, di quel che non va nel capoluogo etneo, dove quel che dovrebbe essere tutelato e valorizzato, è disprezzato.

via Crociferi

Una terra di nessuno, quella che dovrebbe essere una delle più blindate, dove l’area pedonale, tanto per menzionare la problematica più evidente, è trasgredita bellamente, impunemente, così come dimostra lo scorrazzare indisturbato, anche durante l’intervista, di qualsiasi veicolo e la sosta prolungata di mezzi privi dell’eccezionale autorizzazione necessaria sia in pieno giorno sia durante la notte.

via Crociferi

Abbiamo incontrato Ruggero Cosentino, uno dei residenti del centro storico promotore del sit in che sabato pomeriggio, alle 18.30, si svolgerà nella splendida via e coinvolgerà cittadini, studenti dei principali licei e esercenti virtuosi.