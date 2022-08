Cesare Cremonini torna con la fidanzata Martina: avvistati assieme a Maratea

Pubblicato il 2 Agosto, 2022

Arrivano buone notizie per Cesare Cremonini. Il noto cantante bolognese è infatti tornato a stare a distanza di qualche settimana con la fidanzata Martina Margaret Maggiore.

Il riavvicinamento documentato da un profilo Instagram

Il riavvicinamento infatti sarebbe stato reso noto dalle stesse voci che qualche settimana fa avevano comunicato la rottura tra i due. La fonte esatta è il profilo Instagram Pipol Gossip, lo stesso profilo che qualche settimana fa aveva comunicato che i due si erano lasciati testimoniando come non si seguissero più su Instagram. Il riavvicinamento è stato provato dal fatto che adesso i due si trovano a Maratea, in Basilicata, dove Cremonini è andato per ritirare un premio di cittadinanza onoraria al Comune consegnato dal sindaco.

Una storia d’amore tenuta quasi sempre segreta

La storia d’amore tra Cesare Cremonini e Martina ha avuto inizio tre anni fa, quando il cantante lasciò Malika Ayane dopo un anno. La storia d’amore sarebbe stata comunque ufficializzata dopo un po’ di tempo e in seguito condivisa sui social con una foto che li ritraeva insieme l’uno a fianco all’altra mentre giravano sulle montagne di Sidecar con la didascalia “Buon viaggio, share the love”, chiara citazione di una delle più famose canzoni di Cremonini. Da quel momento la lovestory venne mostrata soltanto in occasione di compleanni e ricorrenze con dediche reciproche. Di Martina si sa comunque ben poco. E’ riminese di nascita, ha lavorato come bagnina all’Acquafan di Riccione e si è trasferita a Bologna per gli studi universitari. A lei Cremonini ha dedicato il brano del 2020 Giovane e stupida.