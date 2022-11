La confessione bollente di Luciano Punzo: “Ho avuto un flirt con…”

Pubblicato il 8 Novembre, 2022

Dopo la proposta “spudorata” di Pamela Prati, che ha chiesto a Marco Bellavia di dormire con lei, è tempo di confessioni intime nella casa del Grande Fratello Vip.

Alle cronache della ribalta è salito Luciano Punzo, ex tentatore che pochi giorni fa ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia e che nella notte, mentre parlava con Sarah Altobello, si è lasciato andare a qualche rivelazione intima.

Luciano Punzo rivela: “Ho frequentato una donna dello spettacolo”

Come riportato da Biccy, l’ex tentatore ha parlato del suo rapporto con le donne e delle sue preferenze: “Non ho prototipi estetici a dire il vero. Da ragazzo no, ero più facile, adesso ho dei punti fermi. Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto, quelle che amano la semplicità. Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio mondo, perché ci sono troppe tentazioni. C’è gente che farebbe di tutto per arrivare”.

Difficile quindi ipotizzare un flirt tra Luciano Punzo e Micol Incorvaia, entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip come nuova inquilina.

Poi però Punzo si lascia andare ad una rivelazione scottante: “Però ho avuto una ragazza in questo ambiente e la conosci di sicuro… Non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello. L’ho frequentata per un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono stato anche in Piemonte con lei però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito”.

Parlando ancora del presunto flirt aggiunge: “Penso che lei era presa da me, perché mi nominava spesso quando parlava con la mia ex agenzia. Mi piaceva perché era un ciclone, un tornando di pura energia. Amavo il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva paura perché pensavo che potesse farmi soffrire”.