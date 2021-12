Covid-19: scoperti 281 medici e sanitari senza vaccino dai NAS di carabinieri

“Voglio esprimere il mio ringraziamento ai Nas, per il prezioso lavoro di controllo sul rispetto delle regole, a tutela della salute di tutti”. Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza. “Il personale sanitario e tutti coloro che accedono alle strutture sanitarie sia pubbliche che private devono avere garanzia di trovarsi in ambienti sicuri, dove sono rispettate tutte le misure a contrasto della diffusione della pandemia, a partire dall’obbligo vaccinale per chi esercita una professione sanitaria”, ha aggiunto il ministro della Salute.

