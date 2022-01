La situazione Covid in Puglia continua a segnalare un trend molto negativo in termini di nuovi contagi ed occupazione di posti letto nei reparti Covid degli ospedali. Continuano a crescere giorno dopo giorno, intanto, i nuovi casi positivi e la percentuale di vaccinati nella nostra Regione può far tirare, solo in parte, un sospiro di sollievo. I dati del consueto bollettino epidemiologico regionale odierno redatto dal Dipartimento Promozione della Salute parlano di 8.333 nuovi casi positivi a fronte dei 63.243 tamponi processati. Il rapporto tra i due dati, quindi, fa emergere un non incoraggiante 13%, circa, di tasso di positività. Nel report odierno registrati, purtroppo, anche sette decessi. I nuovi casi Covid in Puglia sono così suddivisi provincia per provincia: 2.764 a Bari, 934 nella Bat, 761 a Brindisi, 1.269 a Foggia, 1.437 a Lecce, 1.061 a Taranto, 62 residenti fuori regione, 45 di provincia in via di definizione. Le persone attualmente positive in Puglia sono 133.483.

Covid in Puglia, i dati dell’occupazione dei posti letto

Il dato che più preoccupa, tra tutti quelli riguardanti il Covid in Puglia, però, è l’aumento dei ricoveri nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Sono 691 i pazienti ricoverati in area non critica e 63 quelli in terapia intensiva. Puglia e Basilicata, purtroppo, fanno registrare un triste primato. Sono le uniche regioni italiane, infatti, dove i ricoveri dei pazienti gravi, e quindi le terapie intensive, hanno subito un aumento nell’ultima settimana, 14% nel primo caso e 4% per i lucani. Oggi, intanto, è scattato l’obbligo di Green pass anche per parrucchieri ed estetisti.