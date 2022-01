La lotta al Coronavirus con i vaccini anticovid è una prerogativa che sta caratterizzando soprattutto la Regione Puglia. I pugliesi hanno risposto con grande responsabilità al richiamo di scienziati e medici a proteggersi e proteggere attraverso le varie dosi di vaccini anticovid e i dati che vengono snocciolati, gratificano la nostra Regione. Ieri abbiamo parlato del primo posto raggiunto, sempre dalla Puglia, per quel che riguarda il tasso di bambini dai 5 agli 11 anni vaccinati con almeno una dose. Il primato pugliese, però, non si ferma qua. La Puglia, infatti, è la Regione più vaccinata d’Italia e la terza addirittura in tutta Europa.

Vaccini anticovid ed il primato pugliese. Le parole di Emiliano

Un dato che viene stabilito dai dati diffusi oggi da Agenas, l’agenzia nazionale per la valutazione e il monitoraggio dei servizi sanitari erogati dalle Regioni, che analizzano i livelli di copertura raggiunti nella campagna vaccinale contro il Covid. Come si evince dal report, con l’86,66% della popolazione generale che ha ricevuto almeno una dose di vaccini anticovid, la Puglia conferma il primato a livello nazionale (media italiana 83,71%), e conquista la terza posizione in Europa, immediatamente dopo Malta e Portogallo. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta entusiasta questo dato: “Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e, soprattutto, del senso di responsabilità e della partecipazione dei pugliesi”.