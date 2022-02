Il Covid in Puglia conferma la fase calante della quarta ondata che fino ad un paio di settimane fa impazzava per via della forte incidenza della Variante Omicron. Nemmeno il tempo di tirare un piccolo sospiro di sollievo, però, che già bisogna fare i conti con la Omicron 2. La seconda versione della variante arrivata dal Sudafrica è ormai giunta in Italia ed ora ufficialmente anche in Puglia. Si spostano i riflettori, quindi, sulla Variante Omicron 2, con i primi casi ufficialmente rilevati nella nostra Regione. Arriverebbero da Brindisi e Bari i primi casi della sottovariante di Omicron che sembra essere ancora più facilmente trasmissibile soprattutto per i non vaccinati. Questo, almeno, secondo gli esperti ed i primi studi effettuati in materia. Ci sono alcuni casi, individuati nelle province di Bari e Brindisi, su cui sono attualmente in corso accertamenti da parte dei laboratori del Policlinico di Bari e dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata. I risultati arriveranno entro la giornata di mercoledì, ma tutto lascia pensare che si possa trattare davvero di Omicron 2.

Covid in Puglia, i numeri di oggi

emergenza coronavirus

Per quanto riguarda i numeri Covid in Puglia di oggi, invece, I dati del consueto bollettino epidemiologico odierno, redatto sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute, confermano la tendenza in lieve ribasso e di stabilità alla quale ormai assistiamo da giorni. A fronte di 31.744 test giornalieri eseguiti, sono 2.345 i nuovi casi positivi da Covid in Puglia (tasso di positività al 7,3%). Sono in tutto quattro le persone decedute. I nuovi casi sono così ripartiti per provincia: Bari, 706; Bat,187; Brindisi, 193; Foggia, 375; Lecce, 645; Taranto, 209 e residenti fuori regione, 17 Per 13 persone la provincia di appartenenza è ancora in fase di definizione. E’ stabile rispetto a ieri, invece, l’occupazione dei posti letto negli ospedali: delle 105.994 persone attualmente positive (ieri erano 105.942), 750 sono ricoverate in area non critica (ieri 751), 70 in terapia intensiva, come ieri.