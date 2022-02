La curva epidemiologica riguardante il Covid in Puglia continua a tendere verso una regressione che, anche se lenta, fa ben sperare. Il picco, ma soprattutto il peggio, relativo alla virulenza e alla contagiosità della Variante Omicron, sembra ormai passato e, se intorno alla fine della settimana scorsa avevamo parlato di dati relativi all’occupazione del posti letto più o meno stabili, ora si può parlare di numeri in ribasso. Oggi si registra anche il calo degli attualmente positivi che passano da 130.631, registrati ieri, a 123.458 di oggi. Dati che lasciano ben sperare e che descrivono una situazione che ormai vede molti più guariti che nuovi contagi. La notizia migliore, però, è quella relativa alle ospedalizzazioni nei reparti Covid degli ospedali pugliesi. Oggi, infatti, sono in tutto 740 i pazienti che occupano i posti letto riservati al virus, tra reparti ordinari e terapie intensive, ben 36 in meno rispetto a ieri.

Covid in Puglia, i numeri di oggi

emergenza coronavirus

I dati del consueto bollettino epidemiologico odierno, redatto sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute, ci dicono che a fronte di 54.777 tamponi processati, si registrano 7.141 nuovi casi di positività al Covid in Puglia. Nel bollettino odierno vengono inseriti 37 decessi ma, in realtà, quelli relativi alle ultime 24 ore sono soltanto sei, mentre gli altri si riferiscono ad altri giorni in cui non erano stati conteggiati. I nuovi casi Covid in Puglia di oggi si suddividono così, provincia per provincia: 2.155 a Bari, 651 nella Bat, 628 a Brindisi, 1.067 a Foggia, 1.726 a Lecce, 803 a Taranto, 71 residenti fuori regione, 40 provincia in via di definizione. Sono 123.458, come detto prima, le persone attualmente positive, 679 quelle ricoverate in area non critica e 61 quelle in terapia intensiva.