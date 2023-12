Denuncia le violenze del padre con il gesto signal for help: così una 14enne riesce a salvarsi

Pubblicato il 28 Dicembre, 2023

Si sta diffondendo tra le donne sempre di più il signal for help, il gesto silenzioso con le quali si comunica di essere in grave pericolo. E proprio questo gesto ha permesso ad una ragazzina 14enne di Prato di chiedere aiuto alla polizia che è intervenuta per salvare la minorenne dagli abusi del padre.

La richiesta di aiuto col signal for help

I fatti si sono svolti nel giorno di Natale, quando la ragazzina stava passeggiando con il padre. Sembrava una normale passeggiata del padre con la figlia in un giorno di festa, ma l’uomo ha iniziato ad inveire contro la ragazzina così forte da richiamare l’attenzione dei passanti e soprattutto degli agenti della Questura di Prato che erano di passaggio.

Sentendo l’uomo sbraitare e vedendolo particolarmente agitato, come riferisce la Nazione i poliziotti si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. A quel punto la ragazzina non ha esitato un attimo e ha fatto con la mano il segno convenzionale per indicare silenziosamente e senza allarmare l’aguzzino una situazione di pericolo.

L’intervento dei poliziotti

La 14enne ha stretto il pollice nel palmo della mano, aprendo e chiudendo le dita, richiamando subito l’attenzione dei poliziotti che hanno compreso la richiesta di aiuto. A quel punto gli agenti sono interventi e hanno portato il padre in Questura per ulteriori accertamenti.

Anche la ragazzina è stata portata in Questura, dove è stata ascoltata in audizione protetta e lontano dal padre con il supporto di uno psicologo, al quale ha raccontato gli abusi che avrebbe subito in famiglia.

L’uomo, un cittadino straniero, è stato identificato e segnalato alla Procura di Prato che ha subito avviato un’indagine. Nei confronti del padre ora grava l’accusa di abusi domestici, anche se al momento vige il massimo riserbo sulle indagini considerando la delicatezza della situazione e la minore età della ragazzina coinvolta.

Il gesto del signal for help consiste nel tenere la mano in alto con il pollice piegato nel palmo e poi nel piegare le altre dita verso il basso, per indicare il pollice intrappolato simbolicamente tra le dita.

Il gesto ha già salvato molte vite ed è stato usato in diverse occasioni, come le bambine che hanno chiesto soccorso per la mamma dal balcone a Reggio Calabria o la 19enne che si è salvata da uno stupro proprio mostrando il gesto in un fast food di Milano.

About Post Author