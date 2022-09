Pubblicato il 2 Settembre, 2022

Si sono vissuti momenti e serate difficili a Lecce nel corso dell’estate per via di pestaggi selvaggi nel cuore della movida. Questa mattina disagio in città, invece, a causa di un ramo d’albero che ha bloccato l’alimentazione del filobus in viale Marche, strada abbastanza centrale del capoluogo salentino, ma soprattutto via parecchio trafficata nel cuore di Lecce. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina ed ha visto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo salentino. Una squadra dei caschi rossi, dotata di autoscala, è intervenuta nel viale cittadino per rimuovere un ramo di un albero che si era adagiato sulla linea elettrica che alimenta il filobus. I pompieri, prima di intervenire, hanno disposto la chiusura della strada, creando un certo disagio in città, ed il distacco dell’alimentazione dei cavi. Una volta messa in sicurezza la zona hanno provveduto alla rimozione del ramo pericolante.

Disagio in città, ecco il video dell’intervento dei pompieri

Credit to leccesette.it