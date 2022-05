Eurovision: Laura Pausini e la gaffe nella diretta (VIDEO)

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

que ganas de que mi niña la lie hoy dando los resultados pic.twitter.com/LU14kqKFTc — 𝐫𝐮𝐛𝐞𝐧 🦂🦋 (@iconic31) May 10, 2022

In occasione dell’annuncio dei dieci paesi passati alla finale, Laura Pausini, Chiamata ad annunciare il sesto paese finalista, si è impappinata sul ‘six’ esclamando un italianissimo “porca vacca”.

Quel che però sembrava essere una papera si è rivelato essere una semplice gag studiata a tavolino. In prova, però, le è riuscita decisamente meglio: “Scusate! Sono solo una ragazza italiana”.

E’ successo ieri, quando la cantante ha condotto la prima delle tre serate evento dedicate all’Eurovision Song Contest. Al suo fianco Alessandro Cattelan e Mika. La conduzione di Eurovision è da sempre e per contratto defilata e poco impattante dato che l’attenzione mediatica è tutta rivolta esclusivamente ai Paesi in gara.

laura pausini che si impappina e urla porca vacca in mondovisione semplicemente il mio spirito guida #Eurovision pic.twitter.com/OCsJ0MJgTZ — melany (@schlagstern) May 10, 2022

Nonostante tutto Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika sono riusciti in qualche modo a personalizzare la loro conduzione partendo dall’omaggio danzereccio a Raffaella Carrà (durato 30 secondi per non scombussolare la rigida scaletta), fino alla gag della cantante.

LA SECONDA SERATA

La scaletta della seconda serata, in programma domani al Palaolimpico di Torino, sarà aperta da una speciale performance di Alessandro Cattelan e vedrà le esibizioni di altri 18 Paesi in gara.

Ad aprire la competizione canora sarà la Finlandia mentre chiuderà la Repubblica Ceca.

Attese le esibizioni di Achille Lauro per San Marino e di Emma Muscat (ex concorrente di ‘Amici’) per Malta.

Si esibiranno nell’ordine: The Rasmus con ‘Jezebel’ (Finlandia), Michael Ben-David con ‘I.M’ (Israele), Konstrakta con ‘In Corpore Sano’ (Serbia), Nadir Rustamli con ‘Fade To Black’ (Azerbaijan), Circus Mircus con ‘Lock Me In’ (Georgia), Emma Muscat con ‘I Am What I Am’ (Malta), Achille Lauro con ‘Stripper’ (San Marino), Sheldon Riley con ‘Not The Same’ (Australia), Andromache con ‘Ela’ (Cipro), Brooke con ‘That’s Rich’ (Irlanda), Andrea con ‘Circles’ (Macedonia del Nord), Stefan con ‘Hope’ (Estonia), WRS con ‘Llámame’ (Romania), Ochman con ‘River’ (Polonia), Vladana con ‘Breathe’ (Montenegro), Jérémie Makiese con ‘Miss You’ (Belgio), Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’ (Svezia), We Are Domi con ‘Lights Off’ (Repubblica Ceca).

Nel corso della serata, il Volo – il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – tornerà sul palco dell’Eurovision per una nuova originale performance con ‘Grande Amore’, il singolo che, nel 2015 – quando il trio ha rappresentato l’Italia nella 60ª edizione dell’evento – si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto. Infine, in anteprima mondiale, sarà la volta di un inedito e atteso duetto tra due star internazionali del calibro di Laura Pausini e Mika.