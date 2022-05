Eurovision: volontarie molestate durante l’inaugurazione

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Dopo quello degli alpini, scaturito dalle centinaia di segnalazioni di donne per quel che avrebbero subito durante l’adunata di Rimini, anche l’Eurovision Son Contest è investito da uno scandalo.

All’inaugurazione dell’evento non sportivo più seguito al mondo, quest’anno ospitato a Torino, alcune volontarie sarebbero state vittime di molestie.

Gli autori sarebbero alcuni ballerini stranieri membri delle delegazioni dei diversi Paesi partecipanti alla kermesse canora.

A raccontare l’accaduto sono state le volontarie stesse in una chat, i cui messaggi sono stati riportati dal Corriere della Sera: “Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci”.

In un altro messaggio presente in chat, un’altra volontaria scrive: “Uno della delegazione mi continuava a mettere le mani sulla vita e mi ha rotto un po’ “.

Le molestie contro le volontarie sarebbero avvenute dopo la cerimonia di presentazione degli artisti sul Turquoise carpet alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino.

Dopo la sfilata inaugurale, si è tenuto un party riservato agli artisti in gara, ai relativi staff e delegazioni e alle autorità locali.

Il Comune di Venaria Reale ha smentito l’accaduto: “Eravamo presenti e abbiamo parlato con le ragazze, non è successo nulla di male”. Inoltre, secondo quanto riferito dal Comune, non sarebbero state sporte denunce alle forze dell’ordine.

Dopo la smentita del Comune di Venaria, sono arrivate le critiche del collettivo femminista Non una di Meno: “Come spesso capita la voce delle donne che vivono violenza viene silenziata, i loro racconti non creduti e le loro esperienze non ascoltate”.