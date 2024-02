Fleximan si è spostato in Lombardia: abbattuto un autovelox nel mantovano

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024

Fleximan, fenomeno nato in Veneto, piano piano si è spostato e ha colpito più o meno in tutta Italia e ultimamente sembra avere una predilezione per la Lombardia. Solo pochi giorni fa il giustiziere degli autovelox aveva messo ko 4 autovelox nel milanese, che non erano neanche stati completamente installati, e prima ancora aveva colpito a Martignana di Po, nel cremonese.

L’abbattimento dell’autovelox ad Asola

Vittima di Fleximan è stato un autovelox installato lungo la provinciale che collega Asola a Casalromano, nel mantovano. La polizia locale se n’è accorta giovedì 22 febbraio, quando hanno scoperto analizzando la centralina che la corrente era stata staccata dalle 22:00 della sera prima.

Questi dispositivi di rilevamento della velocità hanno al loro interno una centralina interna che comunica costantemente lo stato di funzionamento. Giovedì si è scoperto appunto che il dispositivo installato ad Asola non era alimentato e, poco dopo, la ditta proprietaria ha rilevato la stessa anomalia.

Gli agenti, dopo un sopralluogo sulla provinciale, hanno trovato il palo che sorreggeva il dispositivo abbattuto, lasciato lungo una piccola scarpata, con i fili elettrici tagliati. Uno scenario che tanti altri vigili e forze dell’ordine si sono trovati dinanzi dopo l'”impresa” di Fleximan.

Il Comune di Asola ha subito dato il via al ripristino del dispositivo che, nel giro di un paio di giorni, dovrebbe essere nuovamente in funzione. La Polizia Locale intanto ha avviato le indagini e gli agenti passeranno al setaccio le telecamere della zona e i varchi per la lettura delle targhe per provare a risalire all’autore del gesto.

