Foto Vanessa Incontrada in bikini, Sabrina Ferilli risponde al vetriolo ai followers

Pubblicato il 11 Giugno, 2022

Fanno ancora parlare le foto di Vanessa Incontrada in bikini mostrate su Nuovo. Il direttore del giornale Riccardo Signoretti ha parlato di malizia in chi guarda e di body shaming nonostante la replica della stessa showgirl con tante risate.

La presa di posizione della Ferilli e le risposte polemiche

Anche Sabrina Ferilli si è espressa sul “caso Incontrada” scrivendo: “Non va scomodato chissà che problema sociale” ma, questo ha generato una reazione da parte di alcuni followers e, in effetti, il commento dell’attrice sotto il post Instagram di Selvaggia Lucarelli ha innescato una vera e propria polemica.

I colleghi del mondo dello spettacolo della Incontrada non hanno fatto mancare il loro apporto, a cominciare da Selvaggia Lucarelli, che sui social non ha perso occasione per esprimersi sulla questione. Ma il commento più eclatante è stato quello di Sabrina Ferilli, che ha avuto un lungo botta e risposta con i followers sui social nel quale ha detto “Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto” e “Ti lascio immaginare… Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Uuhh! Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ambito del faceto. Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile”.

Le frasi dei followers e la reazione dell’attrice

I followers hanno prontamente risposto e qualcuno ha detto che le persone, specialmente quelle dello spettacolo come la Incontrada, sono talmente forti da farsi scivolare di dosso certi commenti. Ma uno di loro ha “alzato il tono” della parole dicendo: “Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox e filler, e tutti i trattamenti possibili nel corpo, compreso la riduzione del seno, mi farei da parte in questa discussione“. Le risposte della Ferilli sono state al vetriolo: “Curati! E potrei anche aiutarti” e “Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica“.