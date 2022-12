Il fratello di Balotelli ancora nei guai, ma questa volta la combina grossa: scoppia il finimondo fuori ad una discoteca

Pubblicato il 29 Dicembre, 2022

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, proprio non ne vuole sapere di mettere la testa a posto e si guadagna le attenzioni dei media per una torbida vicenda di cronaca.

Del resto il più famoso fratello Mario Balotelli è noto per essere una testa calda, come dimostra il litigio avuto in estate con Montella, in seguito al quale ha detto addio alla sua esperienza calcistica in Turchia.

Tornando al fratello Enock, secondo il Giornale di Brescia il 29enne attaccante dell’Ospitaletto avrebbe aggredito con calci e pugni un 26enne di origini tunisine residente a Capriolo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre fuori ad una discoteca nel bresciano.

Una sorta di dejà-vu, poiché esattamente 10 anni fa sempre nel periodo natalizio Enock fu arrestato per aver aggredito 3 carabinieri fuori ad un locale.

Enock Barwuah accusato di aggressione, ancora grane per la famiglia Balotelli

Il ragazzo tunisino aggredito ha spiegato al Giornale di Brescia cosa è accaduto all’esterno del locale Circus nel bresciano: “Ho salutato Enock perché conoscevo un suo ex compagno di squadra e ha reagito in modo aggressivo e, invitandomi fuori dal locale, mi ha fatto capire che voleva litigare”.

A quel punto sarebbe partita l’aggressione, fermata solo grazie all’intervento degli uomini della sicurezza del locale: “Enock mi ha dato un pugno in faccia e poi sulla tempia, poi dopo l’intervento del buttafuori ho deciso di lasciare la discoteca”.

La questione però non sarebbe finita lì poiché Enock, in compagnia del rapper Prince The Goat, lo avrebbe seguito nel parcheggio per completare l’opera: “Sono stato raggiunto alle spalle da Enock – ha spiegato il 26enne – che mi ha dato un calcio facendomi cadere. Il suo amico Prince lo invitava a picchiarmi e mi hanno detto: Non sai contro chi ti sei messo, Brescia è nostra”.

Non è certo la prima grana da un punto di vista legale per la famiglia Balotelli, anzi oltre un anno fa SuperMario fu accusato addirittura di violenza sessuale. Un’accusa che fu però archiviata e si scoprì che in realtà era una trappola per spillare un po’ di soldi al calciatore.

Le indagini

Il 26enne, dopo la violenta aggressione, ha raggiunto il pronto soccorso più vicino dove gli è stata riscontrata “una frattura plurilineare dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare”.

Con il referto medico tra le mani il ragazzo si è recato dai carabinieri dove ha sporto denuncia contro Enock Barwuah e Prince The Goat. Le autorità hanno già ascoltato i testimoni e con ogni probabilità acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per raccogliere altri elementi utili.

Presto saranno ascoltati anche Enock Barwuah e Prince The Goat per conoscere la loro versione dei fatti.