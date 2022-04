Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Dopo quelli di qualche notte fa nel centro commerciale Clausura, è arrivata un furto con spaccata al Bar “Astoria” di Lecce, esercizio commerciale che si trova nei pressi di Porta San Biagio e quindi in pieno centro. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica intorno alle 5 del mattino. In due incappucciati hanno agito e sono entrati in azione in piena notte e hanno spaccato la porta d’ingresso in vetro, riuscendo così ad intrufolarsi all’interno del locale. I due ladri, però, non hanno fatto bene i loro conti in quanto le telecamere di videosorveglianza presenti all’interno hanno ripreso tutta la scena. Ma non solo. Un cittadino, che aveva assistito al furto con spaccata, ha allertato il 113, facendo intervenire prontamente la Polizia.

Furto con spaccata al Bar “Astoria”, arrestati i due ladri

Sono stati proprio gli agenti della Sezione Volanti di Lecce a raggiungere il bar non appena ricevuta la segnalazione e a raccogliere tutti gli elementi utili per identificare ed arrestare i due banditi. Gli agenti, infatti, hanno dapprima ascoltato la testimonianza del cittadino che aveva assistito alla scena e, poi, hanno visionato i filmati delle telecamere del locale. Sono così riusciti ad identificare ed arrestate gli autori del furto con spaccata. Si tratta di un 41enne e di un 42enne già noti alle forze dell’ordine che erano riusciti a fuggir via, dopo la rapina, con 200 euro prelevati dal registratore di cassa. Per entrambi è scattato l’arresto in carcere con l’accusa di furto aggravato, ma le indagini continuano per capire se i due sono responsabili anche di altri furti avvenuti in città nelle ultime settimane.