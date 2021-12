Dopo l’episodio della scorsa notte avvenuto in un bar del centro di Lecce, un furto nell’ufficio postale ha movimentato il pomeriggio nel capoluogo salentino. Un ladro solitario, infatti, intorno alle 16, ha fatto irruzione all’interno delle Poste in Via Pietro Vincenti, all’angolo di Via Benedetto Croce, in una zona abbastanza centrale della città. Il malvivente ha agito da solo, munito di taglierino e con il volto coperto da una mascherina anticovid, e ha fatto irruzione all’interno dell’attività. Dopo il colpo si è dato alla fuga a piedi.

Furto nell’ufficio postale, al via le indagini

Dopo aver fatto irruzione nell’Ufficio Postale, il malvivente ha scavalcato il bancone e, dopo aver intimato al personale di allontanarsi, ha arraffato quanto più denaro possibile e poi si è dileguato. Il furto nell’ufficio postale è in fase di quantificazione e non è ancora chiara la somma derubata. Non ci sono state conseguenze per gli utenti presenti, né per gli impiegati delle Poste. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce che hanno effettuato un sopralluogo, i rilievi del caso ed hanno inviato le indagini. I poliziotti hanno anche ascoltato alcuni testimoni. Questi ultimi hanno raccontato che ad agire è stato un uomo alto e magro, con un cappello ed abiti sportivi. Utili alle indagini potranno essere anche i filmati del sistema di videosorveglianza.