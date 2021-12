Green Pass, centinaia di controlli tra Torre Annunziata e città limitrofe: una denuncia e due sanzioni

I carabinieri di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio a largo raggio a Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare e le altre città limitrofe.

417 persone sono state controllate presso le stazioni della circumvesuviana e autobus. Controllati 16 negozi di alimentari e 3 sale scommesse.

Un 48enne alla stazione EAV di Boscoreale è stato deferito per falsa attestazione della propria identità, in quanto utilizzava il Green Pass di un’altra persona. L’uomo, ha esibito un Green Pass sospetto: alla richiesta del documento di identità, i carabinieri hanno accertato che aveva esibito la carta verde di un’altra persona, reale titolare del green pass. Multati 3 utenti del trasporto pubblico (2 a Torre Annunziata e uno a Torre del Greco). Sanzionato il titolare di una sala scommesse per omesso controllo ed un avventore perché privo del Green Pass.

È terminata la prima giornata di controlli green pass per i militari della Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata che hanno svolto un servizio di controllo finalizzato alla verifica dell’osservanza delle vigenti norme anti-contagio da parte degli utenti del trasporto pubblico locale, nonché all’interno di esercizi pubblici e di sale scommesse.