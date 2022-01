Come deciso dal governo Nazionale da domani cambiano alcune regole sull’utilizzo del Green pass, sia base che rafforzato, e sull’obbligo vaccinale per gli over 50. Da martedì 1 febbraio, quindi, secondo le disposizioni nazionali, si amplia l’elenco delle attività e dei servizi in cui l’accesso è consentito solo a chi possiede il Green Pass, base o “rafforzato”. La Regione Puglia mette a disposizione di tutti un’iconografica riepilogativa sulle singole modalità d’accesso per facilitare l’accesso alle linee guida che entreranno in vigore da domani. Regole e linee guida su come e dove sarà obbligatorio il Green pass, base o rafforzato, scaricabile in PDF a questo indirizzo: http://rpu.gl/GreenPass-1febbraio. La Regione Puglia, inoltre, fa sapere che il Green Pass “base” si ottiene con vaccinazione, guarigione e tampone antigenico rapido/molecolare, mentre il Green Pass “rafforzato” si ottiene esclusivamente dopo vaccinazione e guarigione. Approfondisci sul portale tematico Salute, sport e buona vita: http://rpu.gl/HxEkU

Green pass e obbligo vaccinale over 50. Ecco le nuove regole

Abbiamo visto come si moltiplicano i casi di certificati o documenti falsi per l’ottenimento del Green pass o dell’esenzione vaccinale. Un’esenzione che per gli over 50 sarà sempre più difficile ottenere, visto l’entrata in vigore dell’obbligo indirizzato a tutti i cittadini pugliesi ed italiani che hanno superato i 50 anni. Per circa 1 milione e mezzo di persone che non si sono sottoposte al vaccino c’è il rischio multa, una sanzione una tantum di 100 euro. Saranno esentate, ovviamente, le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute, salvo la presentazione di una certificazione medica. I controlli per le sanzioni saranno fatti a campione. Il 15 febbraio entrerà invece in vigore l’obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori over 50. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Chi, invece, non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.