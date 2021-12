Non si placano i sinistri sulle strade salentine e, dopo quelli delle scorse ore, ancora un incidente nel Salento. L’episodio si è verificato lunga la superstrada 613, quella che da Lecce conduce a Brindisi, all’altezza dello svincolo per Surbo e la zona industriale. Nel pauroso impatto sono rimasti feriti la mamma, che era alla guida, ed il figlioletto di appena 4 anni. Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, con codice giallo. Nell’ennesimo incidente nel Salento, avvenuto la scorsa notte, sono rimasti coinvolti tre mezzi: due Fiat Punto ed un furgone. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, prima di tutto si è verificato un primo tamponamento tra una Fiat Punto ed un furgone che viaggiavano in direzione Brindisi.

Incidente nel Salento, anche un principio di incendio per un auto

La dinamica complessa dell’ennesimo incidente nel Salento, ha visto poi coinvolta una terza auto, sempre una Fiat Punto, con a bordo tre persone, mamma, bambino di 4 anni e una parente, che sopraggiungeva in quel frangente. Quest’ultima per evitare l’impatto con i veicoli incidentati, ha sbandato per poi impattare violentemente, sulla destra, contro il guardrail e dopo un testa coda si è fermata di traverso sulla statale. In questo schianto sono rimasti feriti mamma e figlioletto che, come detto, sono stati trasportati al Fazzi, con codice giallo, dopo le prime cure dei sanitari del 118 che sono sopraggiunti sul posto. Sul posto, però, sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce perché, una delle auto coinvolte, è stata interessata da un principio di incendio, subito domato. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi del caso, utili alla ricostruzione dell’incidente, e per regolare il traffico.