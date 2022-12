La Camera approva l’emendamento Salva Sicilia: debiti da spalmare in dieci anni

Pubblicato il 21 Dicembre, 2022

Arrivano ancora buone notizie dalla Camera dei Deputati. La Commissione Bilancio, con a capo Giuseppe Mangialavori di Forza Italia, ha infatti approvato l’emendamento Salva Sicilia, che spalma in dieci anni il debito di 886 milioni di euro contestato dalla Regione Siciliana alla Corte dei Conti.

L’emendamento, secondo quanto riportato da Ansa, dopo essere stato presentato dal deputato Tommaso Calderone, è stato riscritto dai relatori, tra i quali figurava Roberto Pella di Forza Italia.

Nello specifico la Regione Siciliana ripianerà in quote costanti a partire dall’esercizio 2023 il buco del 2018 e le altre quota non ripianate al 31 dicembre 2022.

Intanto il deputato Calderone ha detto come si sia risolto un problema che avrebbe pesato e non poco sulle tasche dei siciliani.

Immagine di repertorio