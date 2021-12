Lampione caduto in viale Raffaello Sanzio: proseguono verifiche, traffico ancora interdetto

Giungono nuovi aggiornamenti riguardo alla caduta del palo dell’illuminazione pubblica avvenuta oggi intorno alle 14 in viale Raffaello Sanzio, in prossimità di piazza Abramo Lincoln a Catania.

Secondo quanto riferito a noi sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, la caduta del lampione ha coinvolto tre autovetture, sia parcheggiate che in transito.

È giunto sul posto anche il personale della Polizia Locale e dell’Ufficio di Pubblica incolumità e Manutenzione stradale del Comune di Catania per verificare anche le condizioni degli altri pali dell’illuminazione stradale e programmare gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria. Nel frattempo, in via precauzionale, il tratto di strada interessato dalle verifiche rimane ancora transennato perché le verifiche sono ancora in corso. La stessa sala operativa ci ha confermato come non ci siano notizie riguardo a persone ferite.

LEGGI ANCHE: TRAGEDIA SFIORATA IN VIALE RAFFAELLO SANZIO, PALO DELLA LUCE SI ABBATTE SU UN’AUTO