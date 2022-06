Luca Calvani dichiara la sua omosessualità attraverso un post su Instagram

Pubblicato il 30 Giugno, 2022

Luca Calvani ha dichiarato la sua omosessualità pubblicando uno scatto di coppia con il compagno e socio in affari Alessandro Franchini mentre si trovano in un agriturismo della Toscana assieme al loro cane.

L’annuncio via social

Nel post Luca Calvani ha scritto: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”. I due sono fidanzati da diverso tempo, un numero che è indicato in un hashtag che parla di 2.196 giorni trascorsi insieme, che corrispondono a circa 6 anni. I due assieme ai loro animali nelle foto fanno capire quanto sia felice e solida la loro famiglia e adesso per l’attore e conduttore è arrivato il momento di condividere questa gioia con i fans su Instagram. Il compagno Alessandro Franchini è un imprenditore con il quale Calvani ha deciso di aprire un attività nel rifugio a Camaiore, in provincia di Lucca, dove adesso si sono trasferiti per dedicarsi alla natura.

Real Time dopo anni tra Rai e Mediaset

Luca Calvani vinse l’edizione del 2006 dell’Isola dei Famosi dopo essere stato corteggiatore a Uomini e Donne nel 2004. In seguito ha recitato in serie come Distretto di Polizia, Un posto al sole, Don Matteo, Beautiful e Sex and The City. Attualmente riveste il ruolo di giudice esperto di bonton nel programma Cortesie per gli ospiti di Real Time.