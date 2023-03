Lutto nel mondo di Hollywood: addio al popolare attore, star di Harry Potter e Star Wars

Pubblicato il 21 Marzo, 2023

Altro lutto nel mondo del cinema: dopo la morte di Robert Blake, il famoso attore che interpretò il detective Tony Baretta nella storica serie tv, un altro addio ad un popolare personaggio cinematografico. Si è spento Paul Grant all’età di 56 anni, famoso per le sue apparizioni in “Star Wars” ed “Harry Potter”.

Addio all’amato attore: così se n’è andato Paul Grant

Giovedì scorso Paul Grant si trovava fuori alla stazione ferroviaria di “King’s Cross”, quando improvvisamente ha perso i sensi ed è svenuto. I soccorsi sono stati immediati e l’attore è stato prontamente portato in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e infatti dopo poco è spirato.

La notizia del decesso è stata comunicata dalla sua famiglia che domenica ha deciso di staccarlo dal respiratore che lo teneva in vita da 3 giorni.

I ruoli che hanno reso famoso Paul Grant

Paul Grant, affetto da nanismo, ha ricoperto ruoli iconici nella sua carriera, anche se spesso recitava indossando maschere o costumi.

Uno dei ruoli che lo ha consacrato nel mondo del cinema è quello del capo degli Ewok in “Star Wars”, i piccoli abitanti delle foreste del pianeta Endor venuti in soccorso di Luke Skywakjer per sconfiggere l’imperatore.

Ha inoltre recitato in altri film come “Harry Potter e la pietra filosofale” e “Labyrinth – Dove tutto è possibile” al fianco di David Bowie. L’amato attore lascia una moglie e tre figli.

Non è un periodo particolarmente fortunato per il mondo hollywoodiano, scosso dalla malattia di Bruce Willis apparso recentemente in un video visibilmente disorientato a causa della patologia che l’ha colpito, cioè la demenza frontotemporale.