Madonna festeggia così: “Baci di compleanno con le mie tro**…” (VIDEO)

Pubblicato il 16 Agosto, 2022

“Birthday kisses with my side bitches…”.

Così Madonna.

E già, lo aveva annunciato, promesso, che il festeggiamento del suo compleanno avrebbe fatto parlare, sarebbe stato memorabile. Così, ecco già un video che preannuncia un’infinita, serata bollente.

“Baci di compleanno con le mie troie…..”, è l’eloquente didascalia del post pubblicato su Instagram.

E tanto per rendere ancor più chiara l’idea, la Material Girl si fa immortalare mentre, sulle note di That’s Amore di Dean Martin, prima sfoggia uno degli abiti che indosserà durante la serata e poi, dentro una limousine, mentre comincia il primo dei numerosissimi brindisi con champagne in compagnia di amici.

Soprattutto, di due amiche, con le quali si esibisce in baci saffici espliciti, spinti, con tanto di lingue che si intrecciano.

La regina del pop compie 64anni, ma ci tiene a dimostrare che il tempo per lei è qualcosa da non prendere in considerazione o dalla quale farsi condizionare.

In splendida forma, trasgressiva nel dna, al via, quindi, la serata tanto desiderata, pianificata, che ha come cornice lo splendido gioiello barocco della Val di Noto, nel siracusano, nella Sicilia sempre più gettonata dalle star per festeggiare eventi importanti.