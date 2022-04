Mara Maionchi a Federica Pellegrini: “Che foto di mer..”

Pubblicato il 28 Aprile, 2022

Maria Maionchi non si smentisce e imperversa ovunque, anche sui social. Sui social degli altri… Perché la ruspante giudice Italia’s Got Talent non è riuscita a trattenersi.

Succede che Federica Pellegrini, ancora lei, in questo giorni una delle protagoniste assolute del gossip, pubblichi le foto della serata in famiglia per festeggiare il compleanno del papà. Prima la torta a sorpresa a casa, poi una prelibata cenetta in uno dei suoi ristoranti preferiti di Verona e per digerire una bella passeggiata in centro.

Tutto immortalato con il telefonino e condiviso sui social.

Anche le foto peggiori, quelle scattate dal fratello Alessandro, così come ammette le stessa nel post: “La sera dei festeggiamenti e delle foto di (al posto della parola l’emoticon del sorridente escremento fumante, ndr) che mi fa mio fratello”.

Si riferisce a queste.

In effetti non sono gli scatti di un professionista… E a sottolinearlo giunge Maria Maionchi con lapidario: “Le fa proprio di merda”. Giudizio che ricevi centinaia di consensi e un “Esatto” di approvazione Fede, molto legata alla discografica, con la quale da anni condivide la giuria del talent. Maionchi che poi non dimentica, comunque, il tema delle foto e scrive: “Auguri papà Pellegrini”, ricevendo il ringraziamento da tutta la famiglia, fratello bocciato compreso.

Tra pochi mesi i Pellegrini festeggeranno il matrimonio di Federica con Matteo Giunta (che ieri sera non era presente alla festa di papà Roberto). Le nozze verranno celebrate a fine agosto a Venezia e i futuri sposi stanno portando a termine in queste settimane gli ultimi preparativi. Fotografo incluso.