Maxi Lopez e Wanda Nara: pace fatta dopo anni di battaglie legali

Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Wanda Nara e Maxi Lopez hanno fatto pace. Dopo anni di liti, accuse e battaglie in tribunale e in tv, finalmente hanno trovato un compromesso. Dopo il tradimento di Wanda all’ex marito con Mauro Icardi, quello che ha riempito vagonate di pagine di gossip, la loro disputa legale è giunta alla fine.

La showgirl argentina e l’ex calciatore di Catania e Milan hanno finalmente trovato un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Così come rivelato nel programma argentino Intruders, gli ex coniugi hanno sotterrato l’ascia di guerra e chiuso i 40 processi in corso ormai da anni. Ma la pace ha un prezzo: 2 milioni di dollari, il valore della villa da sogno che l’ex calciatore si è impegnato a cedere a Wanda Nara.

Wanda e Maxi sono stati sposati dal 2008 al 2013 e dal loro matrimonio sono nati 3 figli: Constantino, Benedicto e Valentino. La fine della relazione è stata burrascosa con l’amico Mauro Icardi che ha rubato la moglie al Maxi Lopez. E da lì una serie infinita di lotte andate avanti per anni tra punzecchiature social e citazioni in tribunale. Ultimamente i rapporti si sono rasserenati, complice il presunto tradimento di Mauro Icardi a Wanda Nara con Eugenia La China Suarez.

Maxi Lopez da bravo padre è stato vicino all’ex moglie nel momento più delicato della storia dell’ex moglie, stando dietro ai 5 figli di Wanda nel momento più critico.

Maxi verserà ai tre figli avuti con Wanda un assegno mensile, di cui non si conoscono le cifre, fino al compimento del loro 21esimo anno di età. A Wanda invece cederà la mega villa di Buenos Aires, nell’esclusivo quartiere di Santa Barbara, che aveva acquistato quando la loro storia sembrava una favola. Costruita su 3 piani per un totale di 1800 metri quadrati, ha 7 camere da letto, 5 bagni e 2 garage.