Messi ridotto a zerbino: l’iniziativa di un pub francese

Pubblicato il 20 Dicembre, 2022

“Ricordati di pulirti i piedi quando entri”.

Non tutti i francesi hanno preso sportivamente la sconfitta nella finale mondiale contro l’Argentina di Lionel Messi ai calci di rigore.

Sul web sta girando la foto di un pub che al suo ingresso ha deciso di mettere la maglia del fuoriclasse di Rosario al posto dello zerbino.

Il tutto accompagnato da una scritta sulla lavagna: “Ricordati di pulirti i piedi quando entri”.

Un messaggio che scontenterà anche i tifosi del Paris Saint-Germain. Quella che è stata ridotta a tappetino è la numero 30 che la Pulce indossa quando scende in campo per il club parigino (insieme con Kylian Mbappè…) e non la quella col 10 degli albiceleste neo Campioni del Mondo.