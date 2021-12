Il piano traffico e parcheggi per il Natale a Lecce è già partito da ieri e regolamenterà i movimenti nel capoluogo salentino fino al 6 gennaio. Da domani, inoltre, torna uno dei grandi classici natalizi leccesi. Dopo l’accensione dell’albero in piazza San’Oronzo, delle luminarie e l’avvio dell’attività della Giostra Meravigliosa in Piazza Mazzini, partono in città anche fiere e mercatini. Nelle casette in legno, allestite in Piazza Sant’Oronzo, sarà inaugurata la Festa del Cioccolato, classico evento che anticipa il Natale a Lecce, che proseguirà fino al 12 dicembre realizzata da Karisma Eventi con l’intento di diffondere la cultura del cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Gli stand accoglieranno i visitatori dalle 10 alle 23.30 (info e prenotazione per partecipare ai laboratori per adulti e bambini: 329/3804959).

Natale a Lecce, ecco gli altri eventi

Ci sono però altre novità che riguardano questo Natale a Lecce. Nelle casette in legno di Piazza Mazzini, invece, troverà posto il Mercatino dei giocattoli, addobbi e doni natalizi, con gli stand che saranno accessibili a tutti dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 23 fino al 9 gennaio. Lungo via Trinchese, sarà possibile visitare, con gli stessi orari di Piazza Mazzini e sempre fino al 9 gennaio, il Mercatino della Creatività, che ospita le creazioni più variegate degli operatori del proprio ingegno. L’8 dicembre, alle 9, aprirà i battenti, nelle sale al piano terra e in una parte del porticato del Chiostro dei Teatini, la tradizionale Fiera di Santa Lucia, dove si possono trovare presepi, natività e pastori, di varie fogge e in vari materiali. La cosiddetta Fiera dei pupi sarà aperta al pubblico, fino al 22 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.30, mentre il sabato e nei festivi la chiusura è prorogata alle 21.30.