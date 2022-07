Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto “Sì” (VIDEO)

Pubblicato il 2 Luglio, 2022

Paola Turci lo annuncia così. Con una storia su Instagram. Raggiante con l’amore della sua vita, con la donna della sua vita, la metà a lungo cercata e finalmente raggiunta. Paola Turci e Francesca Pascale si guardano nell’auto della cerimonia. Si sono appena dette “Sì”. Si sono sposate: “We said yes!”. In inglese, perché lo urla la mondo…

Anche Francesca Pascale ha pubblicato la stessa foto, ha condiviso quella pubblicata dalla sua Paola. Ma con una frase di commento diversa.

“Il giorno più bello della mia vita”.

Le immagini di Stefania Platini documentano l’evento.

Dopo due anni di preparativi la cantautrice e l’ex compagna di Silvio Berlusconi si sono sposate. Più forti di tutto, di quei pregiudizi che ancora cercano di guastare la felicità di chi vive con limpidezza e onestà la propria vita.

Così come è accaduto anche alla vigilia dei fiori d’arancio a sorpresa per chi non faceva parte della cerchia di amicizie della coppia.

Il matrimonio è stato celebrato a Montalcino, vicino Siena dal sindaco Silvio Franceschelli. Bellissime. Di quella bellezza speciale che solo il vero amore riesce a dipingere.

“Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo. Un’illusione, mannaggia”, aveva rivelato la Pascale, ma non ci sono riuscite.

La festa ora continua per pochi intimi al Castello di Velona, una rocca medievale che domina la Val d’Orcia trasformata in resort di lusso, con fonte termale all’interno e 15 ettari attorno dove si producono vino e olio.