“Il mio Paolo Calissano”: il commovente ricordo dell’attore scomparso (VIDEO)

Pubblicato il 21 Aprile, 2022

“Se ne è andato il 30 dicembre scorso, era un caro amico. Il dolore per la sua tragica morte è stato unanime perché lui era un’anima buona, lo hanno raccontato e ne hanno parlato tanti amici, anche se aveva una serie di problemi e un fatto di cronaca alle spalle”.

Sara Ricci è stata protagonista di una commovente pagina dedicata a Paolo Calissano all’interno di “Storie italiane”, ikl programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele.

“Ho invitato Paolo qui in trasmissione ma non voleva assolutamente più parlare di quello che gli era successo, voleva voltare pagina – ha raccontato la grande amica dell’attore scomparso – Era un grande attore ma gli piaceva molto anche scrivere, purtroppo non è stato capito per questo suo secondo talento…”.

“Quando è morto ho provato un dolore fortissimo. Era la vigilia di Capodanno: molti miei colleghi mi scrivevano di aver saputo della sua morte ma io non capivo! A dirmi cos’era successo è stata poi mia nipote…”, ha rivelato.

Sara si è commossa rivedendo il video pubblicato sui social quel giorno, con il quale ha annunciato, appunto, la morte di Paolo: “Appena mia nipote mi ha detto della morte di Paolo, ho cercato in internet, ho avuto conferma, ho cominciato a piangere e a girare per casa come una pazza. La sua scomparsa mi ha riportato indietro di vent’anni, a quando abbiamo girato insieme una fiction che ha avuto un grandissimo successo”

“Sui social – ha concluso – in tanti mi hanno aggredita perché ho detto che non sentivo Paolo da cinque anni. Purtroppo nella vita capita di allontanarsi, eppure mi è stato detto che avrei dovuto pensare a lui prima anziché mostrarmi addolorata quando è morto”.

“Anche se ci si allontana non significa che non ci si voglia bene”, l’ha confortata Eleonora Daniele.