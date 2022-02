Non solo il carabiniere investito nel tardo pomeriggio di ieri da un uomo, in mattinata tanta paura anche per una famiglia nel centro di Leverano. Proprio nel paese del Nord Salento una tranquilla mattinata di fine gennaio poteva trasformarsi in tragedia e, per fortuna, così non è stato. Una giovane mamma, insieme ai suoi due figli piccoli, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Ed è qui che i tre sono stati investiti da un’auto.

Attimi di paura per mamma e figli, ma solo qualche escoriazione

L’incidente non ha avuto conseguenze gravi, anche se la paura è stata tanta e subito si è temuto il peggio. La donna e i suoi bambini non hanno riportato ferite gravi, ma all’inizio lo schianto è sembrato ben più peggiore. Anche la stessa ambulanza, con all’interno i sanitari del 118 giunti sul posto, era partita con i tre a bordo con codice rosso, ma è poi arrivata al Pronto Soccorso con quello verde. Per mamma e figlioletti, quindi, un grosso sospiro di sollievo e solo qualche escoriazione.