Professore di religione inviava foto hard ai suoi studenti minorenni, indaga la procura

Pubblicato il 2 Febbraio, 2023

E’ stata aperta dalla procura di Latina un’inchiesta per un professore di religione che avrebbe inviato via social ad alcuni suoi studenti diverse foto hard e conversazioni compromettenti. Il professore è stato già allontanato dall’istituto, dove lavorava come supplente, grazie alla forza e il coraggio dei ragazzi che hanno denunciato l’accaduto parlandone con gli altri insegnanti.

“La procura di Latina sta approfondendo ogni dettaglio della situazione – ha detto all’AGI il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, -. Io sono a conoscenza dei fatti e per questo siamo in contatto con gli inquirenti e abbiamo dato pieno sostegno alle famiglie dei ragazzi e alla scuola”. Tutte le chat incriminate passeranno al vaglio degli inquirenti che nel frattempo stanno sentendo gli studenti.