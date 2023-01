Rincari carburante, punte di 2,50 euro al litro nelle isole minori

Pubblicato il 13 Gennaio, 2023

I rincari riguardanti i prezzi di carburante stanno raggiungendo in Sicilia livelli esorbitanti e una dimostrazione di ciò sono i numeri registrati nelle isole minori.

In esse infatti il valore sfiora anche i 2,50 euro al litro. Il primato in tal senso va a Ustica, nel Palermitano, dove il prezzo di 2,49 euro è uguale sia per la benzina che per il gasolio.

A seguire ci sono Lampedusa (2,42 il gasolio/2,39 la benzina), Pantelleria (2,25 il gasolio/2,19 la benzina) e Lipari (2,18 il gasolio/2,15 la benzina).

A Favignana invece ci sono i prezzi più bassi (2,17 il gasolio, 2,10 la benzina). Per fortuna nelle città siciliane e nelle autostrade il carburante non ha ancora raggiunto i 2 euro al litro, anche se in autostrada si arriva a punte di 1,90 per il gasolio e 1,80 per la benzina.