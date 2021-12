Una riunione No Vax organizzata senza autorizzazione e senza il dovuto rispetto delle normative vigenti. Per questo motivo è stata denunciata a piede libero una 36enne salentina. Da ieri, come detto, si sono intensificati i controlli delle forze dell’ordine del territorio per via dell’entrata in vigore della nuova norma sul Green Pass rafforzato. Sono scattate otto sanzioni amministrative e due chiusure di altrettante attività commerciali. Ma non solo. Nell’ambito delle verifiche effettuate dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce, infatti, c’è stato un intervento a Carmiano che ha colto in flagranza di reato alcuni individui. A Carmiano, infatti, i militari della stazione locale, sono intervenuti a seguito di una chiamata anonima che segnalava questa sorte di riunione No Vax in un locale di un’associazione culturale del paese, senza il rispetto delle misure di contenimento anticovid.

Riunione No Vax senza autorizzazione, i fatti

All’arrivo dei militari nel luogo dove era stato organizzato l’incontro, poi, circa 70 persone, tutte senza mascherina, si sono allontanate, cercando di far perdere le proprie tracce. Identificati, gli organizzatori della riunione No Vax, hanno riferito che si trattasse di un incontro dove si era parlato di scuola e altro, senza specificare gli argomenti. Hanno aggiunto, poi, che erano presenti anche rappresentanti di altri sodalizi della provincia. A seguito di tutti i controlli e, esperite le verifiche del caso, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una 36enne per avere organizzato la riunione in questione senza i preventivi avvisi e autorizzazioni.