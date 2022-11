Rivelazioni choc di Marco Baldini: “Ludopatia? Molto peggio. Quella volta che stavano per accopparmi…”

Pubblicato il 21 Novembre, 2022

Marco Baldini, noto conduttore radiofonico sparito dai radar da un po’ e storica spalla di Fiorello, in un podcast ha racconto la terribile verità che lo ha portato lontano dai riflettori e in bilico sul precipizio.

Evidentemente questo è un periodo di confessioni, infatti sono tanti i vip che stanno rivelando segreti anche scabrosi del loro passato, come Marina La Rosa che ha raccontato di una torbida molestia subita da un produttore.

Marco Baldini racconta la sua verità: “La ludopatia? Una bugia!”

A lungo Marco Baldini ha racconto di soffrire di ludopatia e di aver perso tantissimi soldi proprio a causa del gioco d’azzardo.

In realtà il conduttore radiofonico ha rivelato al podcast One More Time che la storia della ludopatia era stata inventata di sana pianta per coprire reati ben più gravi.

A quanto pare lo speaker ha iniziato a fare una serie di grossi investimenti immobiliari tramite persone che, in seguito, ha scoperto facessero parte della malavita.

“Avevo perso tutto – racconta Baldini – e mi sono inventato la storia del gioco d’azzardo per giustificare agli inquirenti quelle ingenti entrate e uscite di denaro dal mio conto”.

“Ho visto la morte in faccia!”

La sua rivelazione si fa ancora più drammatica quando racconta un agghiacciante episodio del suo passato: “Ero dentro la malavita e ho contattato la persona più pericolosa di Milano.

Avevo delle marche da bollo da 3 miliardi e dovevo smerciarle per guadagnarci 300 milioni. Ma le marche da bollo erano false e così mi portarono in un campo e mi dissero di scavare perché gli avevo mancato di rispetto.

Pensavano che volessi fregarli, ma sono riuscito a convincerli che ero in buona fede, che ero stato truffato anche io”.

Adesso Marco Baldini sembra essere uscito definitivamente dal tunnel in cui si era infilato anche grazie al supporto continuo della compagna e di suo figlio.