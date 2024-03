Rubano un’ambulanza per gioco, poi la abbandonano per strada

Pubblicato il 22 Marzo, 2024

Alcune persone purtroppo faticano a comprendere quanto sia importante l’ambulanza, un mezzo che può salvare vite umane e che è disponibile in quantità limitate negli ospedali. Ciò significa che se un’ambulanza non dovesse essere disponibile, per qualsiasi motivo, non c’è la possibilità di soccorrere persone in difficoltà.

Un pensiero che probabilmente non ha sfiorato la persona o le persone che hanno rubato un’ambulanza dall’ospedale di Sant’Antonio a San Daniele del Friuli, probabilmente una stupida goliardata.

L’ambulanza rubata

I carabinieri hanno ritrovato l’ambulanza a Codroipo, a Udine, in mezzo al nulla, ma fortunatamente non sono stati riscontrati danni né al mezzo né alle strumentazioni a bordo.

Il veicolo è stato ritrovato verso mezzanotte la sera di venerdì 11 marzo, rubato poche ore prima dal nosocomio. Gli investigatori ritengono che non si tratti di un furto vero e proprio, ma di una bravata di sbandati che per gioco hanno voluto rubare il mezzo per farsi un giro.

Il mezzo è stato ritrovato ad oltre 20 chilometri dall’ospedale nelle vicinanze di un centro abitato, ed è stata restituita all’ospedale. I militari stanno indagando sull’accaduto per risalire al responsabile o ai responsabili e probabilmente visioneranno le telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere dettagli utili.

Gli altri precedenti

Purtroppo casi del genere non sono isolati, anzi, molte persone utilizzano l’ambulanza come se fosse un taxi. Una vicenda simile si verificò un po’ di tempo fa a Foggia, dove una donna simulò una forte tosse per farsi accompagnare all’ospedale, quando in realtà aveva bisogno solo di un passaggio come lei stessa ammise.

Un caso simile si verificò a Imola, dove un 30enne usò l’ambulanza come un taxi solo per farsi accompagnare al distributore di bibite. Altrettanto grave è il comportamento di Rita De Crescenzo, tiktoner napoletana nota per i suoi video trash, che affittò un’ambulanza per farsi accompagnare all’inaugurazione di un negozio arrivando a sirene spiegate.

