Salento in lutto. Muore a 4 anni la piccola Giorgia, il Comune si illumina di verde

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Dopo le tragedie degli ultimi giorni, ancora un dramma per un Salento in lutto per la scomparsa della piccola Giorgia. La bimba è morta, nella giornata di ieri, a soli 4 anni a causa di una malattia rara e purtroppo risultata incurabile. La notizia della morte della piccola ha gettato nello sconforto un’intera comunità, quella salentina, ma soprattutto quella di Taviano, piccolo paese del sud Salento in cui viveva la bimba insieme ai suoi genitori. Il Comune di Taviano ha voluto ricordare Giorgia con iniziative di cordoglio e solidarietà. Un minuto di silenzio in tutto il paese alle 12.30 in ricordo della bambina, ma anche le finestre della Casa Comunale illuminate di verde in segno di mestizia.

Salento in lutto per l piccola Giorgia, le parole del sindaco di Taviano

Iniziative importanti per cercare di ricordare al meglio la piccola Giorgia e far sentire la vicinanza a genitori e parenti. Commenta così, attraversa una nota, questa terribile notizia che ha gettato l’intero Salento in lutto, il primo cittadino di Taviano, Giuseppe Tanisi: “La sera del 28 febbraio scorso, Giornata Mondiale delle Malattie Rare, illuminammo di verde le finestre della nostra Casa Comunale, per sensibilizzare tutti su queste malattie. Oggi torniamo ad illuminarle di nuovo, in segno di mestizia, per un morbo che ha reciso un così tenero fiore, funestando così la nostra primavera”.