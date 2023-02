A Sanremo ci sarà Sergio Mattarella: la prima volta di un presidente della Repubblica

Pubblicato il 7 Febbraio, 2023

“Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera, per la prima volta nella storia del Festival, sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Annuncio storico di Amadeus a poche ore dalla prima serata di Sanremo 2023.

Durante la conferenza stampa al Casinò, il direttore artistico del Festival ha letto questa importante notizia: “Sono emozionato nel dirla. L’ho scritta perché non voglio dire una parola superflua in più ma neanche in meno. È una cosa storica”.

“Sono onorato e grato che il presidente Mattarella abbia accettato il mio invito. Mi sembra importante sottolineare come la presenza del Presidente all’Ariston dimostri la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica che vede in Sanremo la sua massima espressione”.

Mattarella non salirà sul palco ma sarà in prima fila al Teatro Ariston anche per celebrare i 75 anni della nostra Costituzione e per questa occasione Amadeus ha annunciato un altro ospite a sorpresa, Roberto Benigni, che farà un intervento.

La notizia della presenza di Mattarella è stata sorprendente, motivo per cui nel corso della conferenza stampa il portavoce del Quirinale Giovanni Grasso ha preso la parola per chiarire alcuni punti: “Quest’anno è il 75esimo della Costituzione italiana. Mattarella ha già iniziato a partecipare ad alcune iniziative. Sembrava giusto, visto che la Costituzione parlaanche di promozione della cultura, prevedere un omaggio non solo alla cultura alta, anche se non mi piace questo termine, ma anche alla cultura popolare e sicuramente Sanremo è il festival della cultura popolare. È semplicemente un’attestazione di questo grande evento. Sarà una presenza simile a quella della Scala, il Presidente assisterà alla prima serata come un normale spettatore. Non è previsto che interagisca. Sarà accompagnato dalla figlia Laura”.

Se resterà fino alla fine della puntata non è ancora certo, ma Grasso ha fatto sapere: “Tornerà a Roma stasera stessa”.