Dopo quelli che si sono verificati nell’ultimo weekend, ancora incidenti nel Salento. A far temere il peggio è stato uno scontro tra due auto avvenuto in mattinata, intorno alle 10.30, sulla circonvallazione di Veglie. Il bilancio conclusivo dell’ennesimo sinistro sulle strade salentine parla di quattro feriti, in tutto, che sono finiti in ospedale. Lo scontro tra due auto ha visto protagoniste una Renault Clio ed una Y10 che sarebbero uscite entrambe fuori strada, finendo la loro corsa in un terreno di campagna. Lo schianto non sarebbe stato particolarmente grave e violento ma, per i quattro individui presenti all’interno delle due autovetture coinvolte, c’è comunque stato il bisogno dell’intervento delle ambulanze e del trasferimento in ospedale.

Scontro tra due auto nel Salento, ecco il bilancio

Due feriti sono stati trasferiti all’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli, mentre gli altri due sono stati trasportati all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Tra questi quattro, però, solo un’anziana desterebbe qualche preoccupazione. Nello scontro tra due auto, infatti, una donna di 87 anni avrebbe urtato violentemente la testa e sarebbe stata trasferita in Ospedale, dai sanitari del 118 sopraggiunti sul posto, con codice rosso. Gli altri tre individui coinvolti, invece, non avrebbero riportato ferite gravi, ma solo di lieve entità. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri della stazione locale che si sarebbero occupati dei rilievi del caso per chiarire con esattezza la dinamica del sinistro. Al momento l’ipotesi più accreditata parla di una manovra azzardata di sorpasso che avrebbe provocato l’incidente.