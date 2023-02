Sicilia, confermato aumento indennità deputati. Schifani commenta approvazione finanziaria

Pubblicato il 10 Febbraio, 2023

Nella prima mattinata di oggi è stato respinto, con voto segreto, dall’Assemblea Regionale Siciliana un emendamento che prevedeva l’abrogazione della norma della legge che nel 2014 aveva introdotto l’automatismo della rivalutazione delle indennità al costo della vita. In questo modo viene confermata la norma sugli adeguamenti Istat delle indennità per i 70 parlamentari siciliani.

L’emendamento, al ddl stabilità in discussione, era stato presentato alla luce delle polemiche per gli 890 euro lordi in più in busta paga che gli onorevoli percepiranno quest’anno.

Intanto l’Assemblea regionale ha approvato all’alba di oggi, della legge di Bilancio e di quella di Stabilità.

Queste le dichiarazioni del presidente Schifani:

“Dopo oltre dieci anni, la Regione può contare su una manovra finanziaria operativa già ai primi giorni mese del febbraio. Un primo grande traguardo che rappresenta un cambiamento della linea di tendenza nel rispetto dei tempi procedurali: un fatto di sostanza e non solo di forma. Uno strumento contabile esecutivo, infatti, consente all’amministrazione regionale di potere lavorare con serenità senza dover fare ricorso all’utilizzo dei dodicesimi, a causa dell’esercizio provvisorio. Nel pomeriggio, inoltre, la giunta approverà il bilancio consolidato 2021 che consentirà di liberare ulteriori risorse a favore dei cittadini”.