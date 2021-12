Continua la stretta da parte delle forze dell’ordine sui controlli del territorio dopo l’entrata in vigore del Super Green Pass. Dopo gli episodi di multe, denunce e chiusure di alcune attività commerciali nello scorso weekend salentino, ulteriori controlli ci sono stati durante l’Immacolata, ricorrenza festeggiata nella giornata di ieri, mercoledì 8 dicembre. Tra tutti i controlli effettuati, tra Lecce e Provincia, spicca una denuncia scattata per violazione della quarantena. I dati ufficiali sui controlli effettuati ieri sono stati comunicati, come sempre, dalla Prefettura di Lecce, al margine dei verbali stilati dalle forze dell’ordine scese in campo per i controlli.

Super Green Pass, ecco il risultato dettagliato dei controlli

Nel dettaglio sono questi i risultati durante i controlli relativi alle nuove norme previste con l’introduzione del Super Green Pass. Sono nove le persone multate, in tutta la provincia, per aver violato l’obbligo della certificazione verde, a fronte delle 1.308 controllate in totale. Una sanzione, inoltre, è scattata per mancato uso della mascherina. Su 161 esercizi e attività commerciali controllati, nel complesso, sono nove i titolari multati. Ma, soprattutto, come detto, è scattata una denuncia per violazione dell’obbligo di quarantena disposta dall’autorità sanitaria dopo l’accertamento della positività al Covid19 nel bilancio dei controlli all’intero territorio provinciale. Si tratta di un uomo di Minervino di Lecce che, oltre a un’ammenda che va da 500 a 5mila euro, rischia l’arresto dai 3 ai 18 mesi.