La svolta sexy di Jenna Ortega: dalla dark Mercoledì a sensuale modella di copertina

Pubblicato il 15 Marzo, 2023

É indubbiamente la star del momento, proiettata nel mondo del cinema, e non solo, grazie allo straordinario successo della serie tv “Mercoledì” di Tim Burton. Stiamo naturalmente parlando di Jenna Ortega, diventata una diva a tutti gli effetti ricercatissima nel mondo di Hollywood e anche nel mondo della moda.

Dal mondo del cinema a quello della moda il passo è breve e infatti l’attrice 20enne statunitense ha calcato prestigiosi red carpet sfoggiando sensuali ed ammalianti abiti da sera e vestiti-camicia.

Jenna Ortega conquista la copertina della rivista “The Sunday Times Style”

Jenna Ortega ha rivisitato il personaggio di Mercoledì, la piccola della famiglia Addams interpretata per la prima volta in tv da Lisa Loring, attrice scomparsa poco tempo fa che rese iconico il personaggio della bambina inquietante.

Dopo l’interpretazione del personaggio nel mondo del fashion è tornato di moda lo stile dark e gotico, e così Jenna Ortega si è riscoperta anche “influencer”.

Non sorprende quindi che sia contesa dai principali brand e dalle riviste di moda più influenti e infatti ultimamente ha conquistato la prestigiosa copertina della rivista “The Sunday Times Style”.

Pur vestendosi di nero, la Ortega abbandona lo stile dark che l’ha contraddistinta in Mercoledì per abbracciare un look glamour e decisamente più sensuale.

La bella attrice sfoggia un minidress sexy con trasparenze con lo scollo a V, gli orli della gonna impreziositi dalle piume e delicati dettagli in tulle trasparente sui lati dei fianchi e del dècolletè.

Per completare il tutto un paio di scarpe Mary Jane firmate By Far in pelle nera con il cinturino sul collo del piede e tacco basso e quadrato, abbinate con calzettoni di spugna bianca di Falke.

I capelli sciolti e spettinati, il make up naturale e il sorriso smagliante le donano un aspetto fresco e sbarazzino, a consacrare definitivamente la nuova star di Hollywood.

Dopo aver dettato legge nella moda riportando in voga lo stile dark e gotico, c’è da giurarci che il nuovo stile di Jenna Ortega è destinato a diventare il must da seguire anche della prossima primavera.